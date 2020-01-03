«إثراء» يقدم 18 ألف ساعة تدريبية في 2019

الظهران ـ البلاد

قدّم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” 18 ألف ساعة تدريبية، في مختلف المجالات الثقافية والفنية والمعرفية والعلمية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية عبر أكثر من 500 ورشة عمل، استفاد منها 5 آلاف مشارك ومشاركة ، وذلك خلال عام 2019م ، إذ شملت تنظيم 161 ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع أبرز المؤسسات العالمية و 349 ورشة عمل.

وأوضحت مسؤولة برامج التعلم في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” مزنة الزامل، أن مركز “إثراء” يحرص على إقامة ورش عمل خاصة بالتدريب والتعليم ونقل الممارسات الثقافية والفنية إلى مساحة أكبر من الجمهور، بواسطة خبراء محليين وعالميين من أنحاء العالم، وذلك عبر تسليط الضوء على أبرز المسارات التدريبية من الفنون والتصميم والكتابة والأدب والعلوم والتقنية، إضافةً إلى تعلم مهارات كتابة النص والإخراج المسرحي والإنتاج المرئي عبر مسارات الفنون الأدائية، والتي نسعى من خلالها إلى نشر المعرفة وتطوير خبرات الشباب في المجالات الثقافية والمعرفية والتقنية، وذلك بهدف تعزيز رؤية ورسالة المركز في تنمية المواهب ورعاية الإبداع”.

وأشارت الزامل إلى تنوع مستويات الورش التدريبية، فمنها ما يأخذ طابعًا أكاديميًا، ومنها ما هو موجه إلى فئة عمرية محددة كالأطفال واليافعين والشباب؛ ومنها ما هو مخصص للفنانين المشتغلين في مجال ما تساهم الورشة في رفع خبراتهم في ذلك المجال؛ وبعض الورش مخصص للمبتدئين، في مجال فني أو ثقافي معين، وبعضها مخصّص للمتطوعين، الذين سيساهمون لاحقًا في تنفيذ أنشطة المركز وتحقيق أهدافه، والبعض الآخر يكون موجه إلى المهتمين بكل ما له علاقة بالممارسة الثقافية”.