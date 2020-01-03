أهالي العنبجة يشكون من سوء الطريق الرئيسي

تبوك- طارق ذياب المرواني

ناشد أهالي مركز العنبجة، بلدية محافظة أملج للتدخل وبشكل عاجل لمعالجة وإصلاح الطريق الرئيسي المؤدي إلى قريتهم الذي بات يشكل خطراً على مرتاديه.

وعبر الأهالي عن شكواهم من سوء الطريق الذي ظل على حاله على الرغم من وعود الجهات ذات الاختصاص بمعالجته منذ عدة سنوات،وقال الشيخ مشعل لافي بن غنيم والشيخ فهد لافي بن غنيم من أهالي المركز لـ(البلاد) إن الطريق متهالك ويشكل خطراً حقيقياً على سالكيه مؤكدين في الوقت ذاته وقوع حوادث أليمة تضرر من جرائها أنفس وممتلكات، مجمعين إنه بحاجة إلى إصلاح بالكامل خاصة وأنه يخدم شريحة كبيرة من سكان قريتهم والقرى المجاورة.

وأضافا أن الأهالي سبق أن أخطروا بلدية محافظة أملج وعلى فترات متفاوتة للنظر في حال الطريق إلا أنهم يحصدوا غير الوعود التي ذهبت أدراج الرياح.

من جهتها تواصلت (البلاد) مع الناطق الإعلامي لبلدية محافظة أملج نايف البرقاني الذي وعد بالرد منذ أكثر من أسبوع وهو ما لم يتحقق.