أمير الشرقية يطلع على جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الدمام- البلاد

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة لدى لقائه أمس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس على إيجاز عن جهود الهيئة في المنطقة الشرقية وخططها لتوسع الرقابة والمتابعة على الأجهزة المشمولة برقابة الهيئة، متمنياً سموه لرئيس الهيئة وفريق العمل التوفيق والإعانة في أداء مهامهم.

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للقضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، وذلك يتضح جلياً في الترتيبات التنظيمية التي أقرت مؤخراً لدمج الجهات الرقابية تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكداً سموه أن ذلك نابع من استشعار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لما يشكله الفساد من تعطيل للتنمية، وإهدار للمقدرات، وتفويت للحقوق، مبيناً أن التشريعات التي أقرتها الدولة بمشيئة الله كفيلة بالحد من الفساد، وتقديم الفاسدين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وأعرب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن الشكر والتقدير لسموه على دعمه المتواصل لجهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، وحرصه على أن يكون الفرع مشاركاً في العملية الرقابية، وتوجيهاته الدائمة للجهات الحكومية بالتعاون مع فرع الهيئة، مبيناً أن ذلك تأكيدٌ على حرص سموه على إنفاذ توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- للقضاء على الفساد والفاسدين، وفق الإجراءات النظامية.