أداء صلاة الاستسقاء في مختلف المناطق

الرياض- واس

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح أمس اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

ففي مكة المكرمة أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.

وقد أمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الذي ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن.

وأدى جموع المصلين بالمسجد النبوي الصلاة يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأم المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير .

وتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي استهل خطبته بالتذكير بأهمية صلاة الاستسقاء تأسياً بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- عند الجدب وتأخر نزول المطر.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة الرياض سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

وأدى جموع المصلين في منطقة نجران الصلاة يتقدمهم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران.

وأمّ المصلين الشيخ عوض الأسمري.

وفي المنطقة الشرقية تقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الجموع في الصلاة بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الخبر.

وأمَّ المصلين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عمر بن فيصل الدويش كما تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة جموع المصلين في المنطقة بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا ودعا الدكتور بدر بن محمد المعيقل الذي أم المصلين إلى مراعاة الله في السر والعلن والابتعاد عن المعاصي والذنوب لأنها تمنع نزول الغيث وتنزع البركة.

وأدى المصلون الصلاة بمدينة عرعر يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بجامع الإمارة بحي مشرف بمدينة عرعر وأمّ المصلين الدكتور خلف بن علي العنزي وفي منطقة حائل أدى المصلون الصلاة ،يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل وذلك بجامع الملك فهد بحائل وأم المصلين الشيخ صلاح العريفي.

وتقدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء جموع المصلين في المحافظة وأم المصلين رئيس المحكمة العامة بالأحساء الشيخ لؤي بن يوسف الراشد،كما أدى جموع المصلين في منطقة جازان الصلاة ,ففي جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان, تقدم المصلين وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وأمّ المصلين فضيلة المستشار بوزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري.

وفي منطقة عسير أدى جموع المصلين الصلاة حيث تقدمهم بمسجد الملك فيصل بالخالدية وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للحقوق.

وأمّ المصلين الشيخ أيمن النعمي, وأدى جموع المصلين بمنطقة الباحة الصلاة كما أديت صلاة الاستسقاء في مختلف المحافظات والمراكز.