محافظ حفر الباطن يقف على احتياجات المراكز

حفر الباطن-واس

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، مراكز مناخ والحيراء وأم كداد وهجرة الطليعة التابعة للمحافظة، وذلك لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

وكان في استقبال سموه رؤساء المراكز والمواطنين، حيث استمع سموه لاحتياجاتهم والمطالب التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.

وأكد سموه على دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتوجيهاتهم السديدة على مواصلة العمل بما يحقق الصالح العام في ظل طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.