عمى الشيخوخة والسرطان .. خطر الموت داخل هذه الأطعمة غير الصحية!

عمى الشيخوخة والاطعمة غير الصحية.. هذه علاقة جديدة قديمة بين المرض الكبير والعادات غير الصحية.

وفي تقرير علمي أصدرته سكاي نيوز، فإن دراسة جديدة امتدت نحو عقدين من الزمن، أكدت وجود الصلة المقلقة.

العلاقة المقلقة أثبتتها الدراسات بين النظام الغذائي غير الصحي وفقدان الرؤية في سن الشيخوخة.

كما أظهرت مجموعة من الأبحاث أنّ اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والألبان الغنية بالدهون واللحوم المصنعة والحبوب المكررة، أمر سيئ للقلب ويرتبط بتطور السرطان.

ومع ذلك فلا ينظر الكثير من الناس في تأثير النظام الغذائي على عمى عيونهم.

ووجدت دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون، صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة غير الصحية، وضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

والضمور البقعي حالة تؤثر على الشبكية مع تقدم العمر، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المركزية.

وتساعد الرؤية المركزية الأشخاص على رؤية الأشياء بوضوح وتنفيذ الأنشطة اليومية مثل القراءة والقيادة.

ووفقا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي (CDC)، يعاني نحو 1.8 مليون شخص ممن تخطوا 40 عاما من مرض الضمور البقعي.