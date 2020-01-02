الجبير يلتقي رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في مقر الوزارة بالرياض اليوم ، رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعد بن عثمان سويعد، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم.