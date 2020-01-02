أمير القصيم يدشن مشاريع النبهانية بقيمة 116 مليون ريال

بريدة- البلاد

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, محافظة النبهانية خلال زيارته لها لتدشين عدد من المشاريع التنموية بها بقيمة إجمالية قدرها 115,951,590 ريالا.

حيث تفقد سموه فور وصوله مساء أمس الأول مشروع ازدواج طريق محافظتي النبهانية والرس ومركز البتراء, مستمعا لشرحٍ مفصل من قبل مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن تفاصيل المشروع والمنفذ بطول 20 كلم, مؤكدا لسموه على أن العمل قائم على إعادة إصلاح المسار الحالي بنفس الطول, وإنشاء جسري أودية بتكلفة اجمالية تقارب 77,500,000 ريالا, مؤكدا لسموه على أن هذا الطريق سيخدم المارين به من محافظة الرس ومركز قصر بن عقيل مع محافظة النبهانية وكافة المراكز المجاورة لهما, مقدما شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته الدائمة لخدمة المواطنين.

بعد ذلك توجه سموه للاطلاع على مشروع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان, مستمعا من قبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد عن تفاصيل المشروع ، الذي يضم 200 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تزيد عن 64 مليون ريال.

ثم توجه سموه لمقر الحفل المقام لتدشين عدد من المشاريع التنموية هناك , مطلعا على المعرض المصاحب حيث انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك أوضح محافظ النبهانية طارق اليحيى أن زيارة سموه تؤكد حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تلمس احتياجات أبناء الوطن والاطلاع على مراحل التنمية ومتابعة إنشاء المشاريع في القطاعات كافة , مؤكدا على أن المحافظة وقطاعاتها والمراكز التابعة لها يعملون بروح التكاتف وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ,.

إثر ذلك دشن سموه مشاريع محافظة النبهانية التنموية التي اشتملت على مشاريع قطاع التعليم بقيمة 43,642,316 ريالا, ومشاريع بلدية النبهانية بقيمة 53,983,150 ريالا, ومشاريع بلدية أبانات بقيمة 20,532,218 ريالا, ومشاريع قطاع المياه بقيمة 30,077,475 ريال, ومشاريع قطاع الصحة والتجمع الصحي بالمنطقة بقيمة 6,178,649 ريالا, ومشاريع قطاع المساجد والدعوة والإرشاد بقيمة 21,000,000 ريالا, ومشاريع جمعية الإسكان الأهلية بقيمة إجمالية بلغت 15,000,000 ريال واستفاد منها 616 مواطنا ومواطنة, ومشروع شركة stc الاتصالات السعودية لنشر خدمة النطاق العريض بتكلفة 12,826,140ريال , ليصبح مجموع الأبراج موفرات الخدمة 25 برجا خادما للمحافظة ومراكزها, إثر ذلك شاهد سموه عرضا مرئيا عن المشاريع المنفذة بالمحافظة.

إثر ذلك ألقى رئيس لجنة الأهالي بالنبهانية المهندس عبدالله العليوط كلمة الأهالي ثم ألقيت قصيدتان وطنيتان كما ألقت عضو مجلس فتيات القصيم جنى القويعي كلمة عقب ذلك شهد سموه توقيع ست اتفاقيات شراكة بين لجنة شباب محافظة النبهانية ومستشفى المحافظة العام واتفاقية بين مجلس فتيات المنطقة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم وأربع اتفاقيات أخرى بين جمعية التنمية الاجتماعية مع لجنة أهالي المحافظة وبلدية محافظة النبهانية وتعليم المحافظة والجمعية الخيرية بالمحافظة.

من جهة أخرى دشن سموه مشروع الخطوط الناقلة وشبكات المياه لمركز أبانات ومحافظة النبهانية بالمنطقة وقام بإطلاق المياه عبر فتح الخط الناقل للمياه من داخل المحطة، واطلع سموه على عدد من الخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشروع الذي يغطي جميع محافظات ومراكز منطقة القصيم التي تقع على الدرع العربي بتكلفة إجمالية بلغت مليار و700 مليون ريال، مستمعا سموه إلى شرح من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، عن المشروع وما تتكون منه محطة الضخ، واستكمال شبكة محافظة النبهانية بمبلغ إجمالي قدره (7.400.482) ريال، وإنشاء شبكة المياه بمركز أبانات بتكلفة بلغة (12) مليون ريال، وخزان المياه بالمرموثة الذي تحت الإنشاء بمبلغ وقدرة (16) مليون ريال، وتكلفة الخط الناقل الذي يخدم مجموعة من المراكز ومن ضمنها مركز أبانات بمبلغ “175،000،000” ريال، ومشاريع المياه الأخرى التي بلغت (30.077.475) مليون ريال.