ألزهايمر والخرف .. بشرى جديدة لعلاج المرض المزمن من جذوره!

ألزهايمر المرض الأخطر والأكثر شيوعا بين كبار السن، وهو مرتبط ارتباط مزمن بمن يصاب به حتى خرج هذا البحث العلمي .

وبحسب ما نقلت قناة العربية، فإن فريقا كبيرا يخطط داخل معهد الطب الجزيئي وجامعة كاليفورنيا في إيرفين لتطوير برنامج علاج مناعي فعال لمرض الخرف والنسيان “ألزهايمر”.

وذكر التقرير ان نتائج الدراسة عبر صفحات المجلة العلمية المختصة بدراسة مرض الزهايمر وعلاجه ” Alzheimer’s Research & Therapy”.

وتشير إلى أن الطريقة الجديدة ستسمح للمريض بإزالة لويحات بيتا اميلويد والتشابك الليفي العصبي المتراكم على مدار سنوات حياته.

والتي تسبب عمليات التآكل العصبي.

وتتضمن استراتيجية التطعيم المزدوج، المبنية على تقنية ” MultiTEP ” المبتكرة، مواصلة تطوير تدابير.

وذلك لإبطاء معدل تراكم الجزيئات المدمرة، وخلق عقبات أمام التطور السريع للمرضى المصابين بألزهايمر.