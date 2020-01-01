3 جبال تناطح السحاب وتستقطب هواة الهايكنج

جدة ـ عبدالهادي المالكي

تزدهر في تضاريس منطقة الباحة وجبال بني مالك هذه الأيام هواية المشي على سفوح الجبال “الهايكنج” والتي يشارك فيها عدد كبير من الشباب من داخل المملكة وخارجها، ومن الجبال التي يمارس فيها الشباب هواية الهايكونج جبلي شدا الأعلي والأسفل بتهامة الباحة، والجبل الأبيض الواقع ببني مالك.



وينقسم جبل شدا الى قسمين جبل شدا الأعلى وهو جبل صخري مرتفع، يُعدّ أعلى جبل في سهل تهامة، ويقع بين مدينتي قلوة والمخواة ويقدر ارتفاع قمة الجبل عن مستوى سطح البحر 2200 متر. وتغلب على تضاريس الجبل الصخور الملساء، وفي 2001م انضم شدا الأعلى إلى قائمة المحميات الطبيعية في المملكة لكونه مسكنا لعدد من الكائنات الحية النادرة والطيور المهاجرة. ويشتهر الجبل بزراعة أشجار البن،والموز والليمون، كما ينمو التين الشوكي طبيعيًا.كما يوجد بالجبل العديد من الأبار.وتتميز أجواء القرى فيه بالبرودة شتاءً والاعتدال صيفًا، وكثيرًا ما يغطيه السحاب.

اما جبل شدا الأسفل فهو يمتاز عن غيره من الجبال المحيطة به في المنطقة يتشكيلاته الصخرية العجيبة مما جعله محط أنظار العلماء من الجيولوجيين الذين زاروا الجبل مرات عديدة وهو يتضمن كتابات نبطية كثيرة.



أما الجبل الأبيض فهو يقع جنوب مدينة الطائف ويتميز عن غيره من الجبال المجاورة له بارتفاعه الشاهق حيث يقدر ارتفاعه بحوالي (8,543 قدم) فوق سطح البحر كما يمتاز بمنظره الجميل. ويعتبر أحد المزارات السياحية في تلك المنطقة. ويشهد الجبل الأبيض اقبالا من الزوار في فصل الصيف من كل عام للتمتع بالمناظر الجميلة والخضرة والشلالات والأجواء الباردة لكونه مرتفعا عن سطح البحر ويكسو الجبل الغطاء النباتي الأخضر من شجر العرعر والزيتون البري واشجار الغرب والشث وغيرها من أنواع الأشجار والنباتات البرية الكثيرة ومن المعالم التي تشد السائح الى هذا الجبل القرى الاثرية التي تتربع على قممة كما لو كانت معلقة في الهواء والنقوش على واجهات الصخور التي تدل على عراقة الماضي واصالته وتسمر القرى المحيطة بالجبل والواقعة أعلاه ويخيم الضباب في معظم الأوقات على قمة الجبل نظرا لارتفاعه الشاهق وخصوصا في فصل الشتاء.