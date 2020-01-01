18 دولة تشارك جازان كرنفالها الشتوي

جازان ـ البلاد

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بعد غد الجمعة حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي في نسخته الثانية عشرة “جازان الفل – مشتى الكل” والذي يستمر على مدى أسبوعين. ويعد المهرجان أكبر كرنفال ستشهده المنطقة، والذي تشارك به 18دولة إضافة إلى محافظات المنطقة الـ 16.

ويشمل المهرجان على حفلات غنائية وبرامج مسرحية يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري، فيما يشهد الكورنيش الجنوبي مدينة الألعاب المائية وألعاب شاطئية للأطفال، واستعراضات لفرق عالمية، كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية فعاليات ترفيهية عائلية وبرامج استعراضية ومهرجان التسوق. إلى ذلك، أوضح وكيل إمارة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبد الله المديميغ، أن الكرنفال سيشهد هذا العام فعاليات أكبر من المهرجانات السابقة، وسيشهد تنوعاً يميز المنطقة بسمات عالمية.