«وادي مكة» تستثمر في شركة دولية

مكة المكرمة – البلاد

أعلنت شركة وادي مكة للاستثمار التابعة لشركة وادي مكة للتقنية المملوكة لجامعة أم القرى عن توقيع اتفاقية أولية استثمارية مع الشركة الناشئة بافجين بجولتها الاستثمارية الأولى ضمن عدد من المستثمرين الدوليين.

وأوضح رئيس مجلس المديرين ورئيس لجنة الاستثمار المهندس خالد عبد الغني سليماني أن الشركة ناقشت مع فريق عمل بافجين دراسة إمكانية تطبيق تقنية الألواح وجمع البيانات في مناطق معينة بالعاصمة المقدسة والتي بدورها تساهم في عملية توفير الطاقة النظيفة وجمع البيانات اللازمة للاستفادة منها في تسهيل عملية إدارة الحشود على سبيل المثال وغيرها من العمليات الأخرى ،

مضيفا بأن شركة وادي مكة للاستثمار تهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والدولية التي تقدم خدمات وتقنيات تحسِّن وتطور من جودة خدمات قطاع الحج والعمرة وذلك سعياً في جعل مكة المكرمة مدينة ذكية ورحلة الحج والعمرة أكثر سهولة ويسر. يذكر ان شركة وادي مكة للاستثمار هي الذراع الاستثماري لشركة وادي مكة للتقنية المملوكة بالكامل لجامعة أم القرى، وتمتلك الشركة ثلاث محافظ استثمارية.