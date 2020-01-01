عبدالعزيز الفيصل ينال جائزة الإنجاز العربي للثقافة الرياضية 2019

البلاد : متابعات

أعلن رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أشرف محمود عن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة, رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية, لنيل جائزة الإنجاز العربي للثقافة الرياضية 2019م.

جاء ذلك عقب ختام أعمال الاجتماع السابع للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للثقافة الرياضية عضو اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عقد اليوم في فندق الإنتركونتننتال بجدة, حيث تم الإعلان كذلك عن الفائزين بجائزة العطاء للثقافة الرياضية, ونالها رئيس جمعية أصدقاء اللاعبين السعودية ماجد أحمد عبدالله, ونادي رحَال لكرة القدم من المملكة المغربية, فيما نال نادي الهلال السعودي, والنادي الأهلي المصري, مناصفة جائزة المسؤولية المجتمعية للثقافة الرياضية, ونالت جمعية اللقلق من مدينة القدس بدولة فلسطين جائزة المبادرة الشبابية للثقافة الرياضية, وفاز لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة الرياضي المثالي للثقافة الرياضية, وفاز بجائزة الوفاء للثقافة الرياضية كل من, أحمد الفردان من دولة الإمارات العربية المتحدة, والدكتور محمد خير مامسر من المملكة الأردنية الهاشمية, ومحمد القمودي من الجمهورية التونسية, فيما نال وزير الشباب والرياضية في جمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي, جائزة شخصية العام للثقافة الرياضية,

وقدم النائب الأول لرئيس الاتحاد فواز الشريف التهنئة لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على نيله للجائزة التي تعد تتويجاً لجهود سموه نظير دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة الاتحاد النوعية التي تقدم برامج متنوعة يأتي في مقدمتها ما يهدف نحو جودة الحياة ونشر مفهوم الثقافة الرياضية, وهو ما يحرص عليه سموه دائماً.

كما هنأ الشريف الفائزين بالجوائز في مختلف الفروع الأخرى , مشيراً إلى أنه سيقام حفل تكريم للفائزين خلال شهر مارس المقبل 2020 في جمهورية مصر العربية, على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد, معرباً عن اعتزازه وفخره باستضافة المملكة لأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للثقافة الرياضية على مدى “يومين” في محافظة جدة, ومناقشة العديد من الموضوعات التي ستكون من أبرز الموضوعات التي سيتم التطرق لها لمواصلة مسيرة الاتحاد نحو تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.