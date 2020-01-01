شتاء طنطورة موسيقى وعروض مسرحية

جدة ــ عبد الهادي المالكي

تتواصل حاليا فعاليات مهرجان طنطورة بمحافظة العلا وقد شدا أمس الأوبرالي التوسكاني أندريا بوتشيلي، فيما سوف يصدح نجم البوب اللاتيني إنريكي إيجليسياس بتاريخ 21 فبراير القادم، والنجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليونيل ريتشي في فبراير 28، وعازف البيانو اليوناني ياني في 7 يناير.

وستقام جميع العروض في مسرح مرايا الذي يتسع لـ500 مشاهد والمزود بواجهات من المرايا تعكس المناظر المحيطة في الموقع الطبيعي الصخري المميز، الذي تتمتع به العلا. كما يستضيف المسرح مجموعة من أبرز العروض الفنية الأخرى بما فيها عرض تكريمي للموسيقار العالمي بتهوفن من 4 – 6 يناير، بالإضافة إلى العرض المسرحي “جميل بثينة” بتاريخ 14 فبراير، وهو عرض تقدمه فرقة كركلا الراقصة، ويستوحى من تاريخ العلا.

ومن الأنشطة والفعاليات، التي ينظمها المهرجان أيضا مهرجان المناطيد، ورحلات الطائرات الكلاسيكية، وثاني أكبر سباق للقدرة والتحمل على مستوى العالم، وتجارب للطهي يشرف عليها طهاة حائزون على تصنيف ميشلان، وإمكانية زيارة الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى متاجر العلامات التجارية الراقية المتوفرة ضمن الموقع. يذكر أن مهرجان شتاء طنطورة سيتواصل حتى 7 مارس 2020 في محافظة العلا.