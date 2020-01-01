بقشيش 2020 دولارا.. مفاجأة السنة الجديدة لعاملة في مطعم!

مفاجآت رأس السنة المبهجة حول العالم كانت إحداها من نصيب نادلة في مطعم بسيط والأجمل انها كانت مرتبة من زوجين.
في بلدة بولاية ميشيغان الأميركية، كانت النادلة على موعد مع الدهشة والفرحة ببقشيش فريد لم يخطر على بالها.
وبحسب سكاي نيوز، بدأت العاملة عام 2020 بداية مختلفة عن الأعوام السابقة التي مرت عليها، حيث تلقت مفاجأة كبيرة.
وتقول فرانزوني (31 عاما) للصحيفة: “أشياء من هذا القبيل لا تحدث لأشخاص مثلي”.
سنة جديدة سعيدة
وأضافت ” وجدت على إيصال بطاقة الائتمان. سنة جديدة سعيدة.. 2020 تحدي البقشيش”.
ولم تصدق فرانزوني، وهي أم وحيدة تعيش في ملجأ للمشردين قبل عام، الرقم لكن مديرها أكد لها أن البقشيش حقيقي.
وتعتزم فرانزوني استخدام الأموال لإعادة رخصة قيادتها وتحقيق مدخرات.
واوضحت “لا يعرفون شيئا عن قصتي. لا يعرفون من أين أتيت”، هكذا قالت فرانزوني عن الزوجين اللذين تركا البقشيش لها.
وأردفت قائلة: “لا يعرفون مدى صعوبة الأمر. إنهم يفعلون ذلك فعلا بدافع قلبهم الطيب”.
ولاحقا، ذهبت فرانزوني إلى مطعم آخر وتناولت الطعام وتركت 20.20 دولار كبقشيش.
وقالت وهي تبتسم للصحيفة: “لقد كان ذلك بمثابة رد لهذا العمل الطيب. لم أستطع القيام بأكثر من ذلك”.