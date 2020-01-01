السفارة في جاكرتا تحذر السعوديين من “الأمطار الغزيرة”

البلاد : متابعات

نوهت سفارة المملكة في اندونيسيا المواطنين المتواجدين في جاكرتا بضرورة أخذ الحيطة والحذر، من سوء الطقس مساء اليوم الأربعاء.

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية بتويتر توقعات هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية، حيث تحذر من هطول أمطار غزيرة يصحبها برق ورعد ورياح قوية في جنوب وشرق وغرب جاكرتا مساء اليوم حتى منتصف الليل .

وشددت السفارة على مواطنيها بأخذ الحذر في تلك المناطق والتواصل معها عند الحاجة عبر الأرقام التالية : على هاتف السفارة 00622128094000 أو على هاتف الطوارئ 00628553003000 .