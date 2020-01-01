احترس من خطر الأمراض.. تحذير جديد من أرجل الحيوانات!

احترس من لعاب الحيوانات انت تعرف هذا التحذير جيدا لكن العجيب علميا انه عليك أن تحذر من ارجل الحيوانات أيضا.

ووفقا لروسيا اليوم، حذرت مديرية الصحة في العاصمة الروسية موسكو، من خطر أمراض الحيوانات التي قد تنتقل إلى الإنسان.

فيما طالبت مربي الحيوانات الأليفة بضرورة تنظيف أرجلها بعد كل نزهة، بحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”.

وأوضح أندري تياجيلنيكوف، الخبير في مديرية صحة موسكو، أن أطراف الحيوانات الأليفة قد تلامس أي شيء خلال النزهة أي احترس .

ولفت إلى أن بعض الأمراض التي تعاني منها الحيوانات أو تكون ناقلة لها، خطيرة على الإنسان، مثل الديدان الطفيلية، الجرب، داء البريميات، عصية السل.

وشدد “أندري”، على ضرورة منع الحيوانات الأليفة، من لعق وجه مربيها.

فضلا عن أهمية غسل أرجلها بعد كل نزهة، وعدم نسيان الزيارات الدورية إلى العيادة البيطرية.