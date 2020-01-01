أزمة تضرب الهلال قبل موقعة الفيصلي في الكأس

يدخل الهلال موقعة الفيصلي في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين يوم الجمعة القادم منقوصًا من خدمات لاعبه عبد الله عطيف.

وتعرض عطيف (27 عامًا) إلى كدمة في عضلة الفخذ، خضع على إثرها إلى جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بالنادي.

وسيغيب اللاعب الدولي السعودي عن الهلال لمدة 3 أيام بتوصية من الطاقم الطبي للنادي.

من هذا المنطلق سيحرم الزعيم من مجهودات عطيف خلال موقعة الفيصلي، إضافة إلى شريكه في خط الوسط سلمان الفرج.

ويعاني الفرج من إصابة عضلية لحقت به أثناء وجوده مع المنتخب السعودي المشارك في خليجي 24.

واستبعد على إثرها من منافسات كأس العالم للأندية مع الهلال، ولن يعود اللاعب قبل لقاء الفيصلي.

ليتأكد خوض أزرق العاصمة اللقاء من دون لاعبيه الأساسيين في خط الوسط وهو ما يضع المدرب رازفان لوشيسكو في ورطة.

من المنتظر أن يكون الثنائي الذهبي للهلال في جاهزية تامة خلال مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الـ 11 بالدوري.

وستلعب المباراة يوم 7 يناير القادم في الرياض عندما يحل الفريق الأهلاوي ضيفًا على الهلال في ستاد جامعة الملك سعود.