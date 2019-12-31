فوائد “التمر” على صحة الإنسان

صحة و عافية متابعاتفوائد “التمر” على صحة الإنسان فرناس حفظيaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ 31 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق يعد التمر من أكثر الأغذية التي لها فوائد عديدة للجسم، لاحتوائه على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المهمة التي تكسب الجسم بكل ما يحتاج إليه. ولقد كشفت عدة دراسات أن تناول التمر بشكل يومي بمعدل 3 تمرات يوميا يعالج التوتر و الاكتئاب السمنة والحساسية، فله تأثير مذهل على الجسم وله مفعول السحر على صحة الإنسان. ويساعد التمر في إنقاص الوزن بشرط عدم تناوله كثيرا، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية العظام ويمنع الهشاشة العظمية خصوصا مع تقدم العمر. ويساهم التمر في علاج مشاكل الجهاز الهضمي ويعمل على تيسير الهضم والوقاية من الإمساك. مرتبط