خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة جمهورية أثيوبيا ورئيس الوزراء

كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وأثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير جمهورية أثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.