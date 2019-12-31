النفط يسجل أكبر مكسب سنوي منذ 2016

البلاد : وكالات

انخفضت أسعار النفط اليوم – في آخر أيام العام – ، ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 م مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس – وهو شهر أقرب استحقاق الجديد – إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتًا أو 0.2 في المئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. وأغلق عقد برنت تسليم فبراير أمس الاثنين على 68.44 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 19 سنتًا ما يعادل 0.3 في المئة إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع برنت نحو 24 في المئة في عام 2019 م، وزاد الخام الأمريكي 35 في المئة. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.