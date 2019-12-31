القهوة تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر

صحة و عافية متابعاتالقهوة تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر فرناس حفظيaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ 31 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون فنجانين على الأقل من القهوة يوميا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر. وقد أوضح الباحثون في جامعة سول بكوريا الجنوبية ومستشفى “دونجتان ساكريد هارت” في جامعة هاليم النقاب عن تأثير القهوة خلال دراستهم المشتركة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 55 و 90 عاما. ومن بين المشاركين ظهرت لدى نحو 17.6% فقط من هؤلاء الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة رواسب من بروتين “بيتا أميلويد” في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمالات كبيرة للإصابة بمرض الزهايمر. ولقد ارتفع المعدل 10% بالنسبة لهؤلاء الذين يتناولون معدلا أقل من القهوة، حيث إن نحو 27% منهم ظهرت عليهم مستويات عالية من المواد المسببة لألزهايمر في أمخاخهم. وقال الطبيب كيم جي ووك بمستشفى جامعة “هاليم” إن البحث الأخير يقدم أسبابا مرضية بأن تناول كوبين على الأقل من القهوة يوميا خلال حياة الشخص يقلص من مخزون بروتين “بيتا أميلويد” في المخ بنسبة تصل إلى 67%. مرتبط