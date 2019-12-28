900 يتيم ويتيمة في جمعية البر بجدة

جدة – البلاد

تقوم جمعية البر بجدة بدورها في المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز القطاع الخاص نحو المسؤولية الاجتماعية وتشجيع العمل التطوعي وتحسين الخدمات، وقياس الأثر وتنمية القطاع غير الربحي والاهتمام بالمورد البشري، وذلك عبر رؤيتها بأن تكون الرائدة في العمل الخيري المستدام على المستوى المحلي والعالمي .

وأوضحت الجمعية في آخر تقرير لها أنها تضم أكثر من 900 يتيم ويتيمة في 3 دور ضيافة تابعة لها ، وهي : دار الزهراء التي تحتضن الأطفال حديثي الولادة حتى سن التاسعة للأولاد ، وحتى سن الزواج للفتيات ، ودار الفتيات وتحتضن الأبناء من سن التاسعة حتى سن الثامنة عشرة ، وشقق رجال المستقبل التي تحتضن الشباب من سن 18 إلى سن 25 ، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت في خدمة دور الضيافة 272،945،16 ريالًا.

وأشارت إلى سعيها للتحول مـن جمعية تعتمد على التبرعات إلى جمعية تحقق الاكتفاء الذاتي وتحقق التنمية المستدامة ، وذلك انطلاقًا من قيمها المتمثلة في المصداقية والنزاهة والشفافية والعدالة والإحسان والإبداع، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالأبناء والفتيات الحاصلين على درجات علمية، فقد بلغ عدد الحاصلين على درجـة الماجستير 14 شابًا وفتاة، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس 75 شابا وفتاة، وعدد الحاصلين على درجة الدبلوم 3 من الأبناء والبنات .

وكشفت أن عدد الأبناء المتزوجين لديها بلغ 67 شابًا، والفتيات المتزوجات 38 فتاة، فيما بلغ عدد أطفال أبناء وفتيات المتزوجين 239 طفلاً، إضافة إلى كفالة الجمعية لأكثر من 1000 أسرة ، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الأسر المنتجة “القروض الحسنة” حتى الآن 1539 أسرة، وبلغ إجمالي قيمة هذه القروض 7,623,500 ريال .