مجمع المالية بمكة يشارك في اليوم العالمي للإيدز

مكة المكرمة- واس

شارك مجمع وزارة المالية بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة بفعاليات البرامج الوقائية بإدارة الصحة العامة، المشتملة على فعالية متزامنة مع اليوم العالمي للإيدز 2019، إذ خصص لها ركن يقدم خدماته للمراجعين ومنسوبي المجمع، وفعالية أخرى،

قدمت عبر ركنٍ خصص لتقديم التوعية والخدمة الطبية فيما يتعلق التهاب الكبدي “سي” وركن للتحصينات التي تمت خلال عيادة المشورة والفحص الطوعي للإيدز، المتخذة من أمام بوابة المجمع موقعاً لها، لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية لمراجعي المجمع، إلى جانب الركن الداخلي للعيادة.

من جهة أخرى، أوضح مدير عام مكتب وزارة المالية المهندس منصور بن أحمد العمري أن الفعالية تأتي في إطار تفعيل اليوم العالمي للإيدز من خلال الفعاليات التوعوية للتعريف بالمرض، وسبل الوقاية منه, مشيراً إلى مشاركة عدد من استشاري طب الأسرة والمجتمع في تلك الفعاليات.