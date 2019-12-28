مؤسسة العنود الخيرية تدشن برنامج الزمالة الأوروبية العربية

الرياض- البلاد

احتفلت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بتدشين برنامج الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية في موسمه السادس بالشراكة مع المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم أن البرنامج يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبيرين الذي يوليه مجلس الأمناء بالمؤسسة من أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو وأصحاب المعالي والفضيلة ، ويهدف إلى بناء قدرات المنظمات غير الربحية، وإكساب قادتها معارف ومهارات حديثة، تواكب التطور العالمي، وتؤهل مسؤولي العمل الخيري لاحتراف التنمية والتنمية المستدامة. وقال الدكتور الحزيم :”يتميز البرنامج بالتدريب العالي والعملي الذي يجمع بين ما استجد في ميدان إدارة العمل الخيري في أوروبا والقيم الإنسانية في الثقافة السعودية والإسلامية لتطوير المؤسسات الخيرية السعودية، وتعزيز دورها في التنمية البشرية”.

وأوضح أن عدد المستفيدين من البرنامج في مواسمه السابقة وحتى الآن بلغ 163 مستفيدًا ومستفيدة من قادة القطاع غير الربحي في المملك، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م من خلال تطوير قادة المؤسسات والجمعيات الخيرية السعودية، وتعزيز دورهم في التنمية البشرية والاستفادة من التجارب الرائدة عالميًّا، وتقوية القدرات المعرفية، ورفع المستوى المهاري للعاملين في القطاع غير الربحي.