جامعة أم القرى تطلق “مبادرة سيف”

جدة- ياسر بن يوسف

أطلقت جامعة أم القرى مبادرة “سيف” المتخصصة في خدمة مشاريع القطاعات الحكومية والأهلية؛ حيث تهدف المبادرة إلى نشر وتعزيز الوعي بالسلامة وإدارة المخاطر والأزمات؛ ببرامج ودورات تدريبية وتأهيلية، ودراسات بحثية وتنموية واعدة في مجالات السلامة وإدارة المخاطر، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 التي أقرتها وزارة التعليم، وخصصت لها من الموارد البشرية والمادية النصيب الأعلى من بين المبادرات التسع التي تميزت بها الجامعة عن مثيلاتها، والتي جاءت محققةً قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي ينص على توطين ٧٠% من وظائف مهنة السلامة والصحة المهنية بحلول عام ٢٠٢٢.

وأشار وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية للدراسات الاستشارية الدكتور فيصل أسرة، أن من أبرز مهام مركز سيف السعي إلى عقد شراكات استراتيجية فاعلة، وتحالفات مع القيادات المجتمعية؛ لنشر وتعزيز الوعي بالأمن والسلامة مع الجهات التشريعية في القطاع الحكومي، وأقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات، فضلا عن اهتمامه بترسيخ التوأمة مع الجهات العالمية المتخصصة في ذات المجال، والتعاون مع مبادرات مماثلة في برامج التحول الوطني، لتحقيق نمو مالي متزايد، يساهم في زيادة فاعلية المركز والتوسع في أنشطته.

وأكد عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي الشاعري، على دور مركز سيف في خدمة القطاعات الحكومية والأهلية، ودعم مشاريعها.