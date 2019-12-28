إطلاق نظام “فيدا” الطبي بمستشفى البدائع

القصيم- واس

أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم أمس نظام فيدا الطبي في مستشفى البدائع العام بعد أن تمت تهيئة النظام وتدريب جميع العاملين، وتفعيله بالأقسام الطبية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 .

وأكد التجمع الصحي بالقصيم، أن التحول في الخدمات الصحية الإلكترونية يمضي قدمًا في مكونات التجمع الصحي، ومن بينها نظام فيدا الطبي الذي يساعد الأطباء في مراحل التشخيص وتحليل البيانات والتحاليل الطبية ، ووضع الخطط العلاجية المثلى للمراجع، بالإضافة إلى قيام النظام بإصدار التنبيهات اللازمة للطاقم الطبي، والتي تسهم في تجويد الخدمات الطبية بكفاءة عالية والحد من استخدام التعاملات الورقية، وتوثيق جميع بيانات المرضى والرجوع إليها عند الحاجة.

ولفت التجمع الصحي بالمنطقة، إلى أن تفعيل البرامج والأنظمة الإلكترونية بالمنشآت الصحية سيسهم بخدمة المستفيدين ، وتحقق أهداف وزارة الصحة ، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 حرصًا على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية.