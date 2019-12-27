محطة الفضاء الدولية تتبع رحلة بابا نويل من القطب الشمالي

ساعد رواد الفضاء في المحطة الدولية لأول مرة الجيش الأمريكي في تتبع ” بابا نويل” خلال توزيعه الهدايا.
وقالت قيادة الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا (نوراد) “أن المحطة الواقعة على ارتفاع 400 كيلو متر فوق الأرض توفر لرواد الفضاء متابعة جولة بابا نويل حول العالم، وأضافت في تغريدة (أقلع بابا نويل للتو من القطب الشمالي)”.
ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء الفرنسية AFP تسمح المعلومات التي تجمع بشكل مشترك بتوفير صورة مباشرة وبالأبعاد الثلاثة لرحلة بابا نويل عبر موقع ” نورادسانتا. أورج” الإلكتروني الذي يزوره أكثر من 20 مليون شخص سنويا بمناسبة الكريسماس.
وسجل وجود عربة بابا نويل التي تجرها 9 حيوانات رنة، وقد امتلأت بالهدايا، قرب بونتا أريناس في تشيلي في أقصى جنوب القارة الأمريكية بعدما وزعت 4,3 مليار هدية في أوقيانيا وآسيا ومن ثم أوروبا وأفريقيا.
كما ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أنها سمحت بدخول حيوانات الرنة التابعة لبابا نويل إلى الأراضي الأمريكية بعدما تحققت من أنها حاصلة على كل التلقيحات الضرورية.
وقال رائد الفضاء الأمريكي أندرو مورجان: “حصلنا على تأكيد بأن بابا نويل موجود فوق الهند”.