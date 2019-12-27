الثقافية

قصة قتل تمساح نادر في سويسرا .. طوله متر ونصف ويوجد منه 250 فقط

ahmed saeedaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      27 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تمساح شديد الندرة تسببت حادثة فريدة في قتله في سويسرا على يد مدير حديقة حيوان في مدينة زيوريخ، أليكس رويبيل.

التمساح النادر، بحسب ما روت شبكة سكاي نيوز، هاجم يد حارسته قبل أن يقرر المسؤولون قتله.

وبدأت الواقعة عندما قامت الحارسة بمحاولة تنظيف حظيرة التمساح، قبل أن ينقض التمساح الفلبيني على يد الحارسة واضعها بين فكيه.

التمساح النادر لم يترك يد حارسته سوى بعد عدة دقائق، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز”.

وأكد مدير حديقة حيوان زيورخ، أنهم قرروا قتل تمساح ، كان يبلغ طوله 1.5 متر ويزن 15 كيلوجراما، من أجل إنقاذ الحارسة.

وذكرت الشبكة أن الحارسة ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى.

جدير بالذكر أن التمساح الفلبيني من الأنواع النادرة، ولم يتبق منه سوى 250 تمساحا في البرية.

ahmed antar

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