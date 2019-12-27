متابعات“غرفة الأمنيات” لتخفيف آلام الأطفال في مشفى بإيطاليا فرناس حفظيaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ 27 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق قامت مستشفى ريزولي في مدينة بولونيا الإيطالية بافتتاح حجرة خاصة لترفيه الأطفال الذين يعانون من أمراض العظام لتقليل شعورهم بالألم، وأطلق عليها ” غرفة الأمنيات”. ويزين الغرفة جدران ملونة ورسوم كرتونية والكثير من الألعاب والدمى وقليل من الأجهزة الإلكترونية، وفق موقع “فان بيدج” الإيطالي. وتعد السيدة سابرينا والدة الطفلة إليونورا التي توفيت العام الماضي في عمر 12 عاما، هى صاحبة الفكرة إثر إصابتها بمرض “الساركوما العظمية“. وأرادت الأم إنشاء هذه الغرفة إحياءا لذكرى طفلتها من خلال تقديم هذه الهدية البسيطة لأصدقائها الذين قضت معهم أشهر في المستشفى. وبعد وفاة الطفلة إليونورا ، طلب والداها من المستشفى إنشاء الحجرة لتصبح مقر إقامة الأطفال الصغار خلال فترة العلاجات المؤلمة. مرتبط