غرس 75 ألف شجرة في منطقة الجوف

سكاكا- البلاد

تمكنت مبادرة “الجوف واحة خضراء” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة من غرس 74,875 شجرة في مرحلتها الأولى.

وأوضح أمين أمانة المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن عدد المستفيدين في المرحلة الأولى بلغ 600 ألف مستفيد, كما بلغت ساعات العمل 24,958 ساعة عمل, وعدد المشاركين 2076 مشاركًا, منهم 187 متطوعًا من أبناء الجوف, و583 مدرسة, و150 كشافًا و756 عاملًا, و 258 جهة, و42 شخصًا من ذوي الإعاقة.



وأكد الشرعان أن الأمانة تسعى في جميع مبادراتها لتحقيق برامج رؤية المملكة 2030 ,التي تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيقها عبر عدد من البرامج والمبادرات ضمن أنسنة المدن , كما حرصت أمانة الجوف على المشاركة المجتمعية وتعزيز دور الفرد من خلال إشراكه في الأعمال ذات العلاقة المباشرة بحياته ومنها زراعة الأشجار ،التي تعد من الممتلكات العامة وتتطلب تكاتف أطياف المجتمع في المحافظة عليها وتعزيز تواجدها في جميع المواقع التي يرتادها الجميع, كما أُشْرك عدد من المتطوعين ومواطنين وطلاب وطالبات المدارس لزراعة الأشجار.

يذكر أن المبادرة تستهدف زراعة مليون شجرة بمنطقة الجوف خلال عشر سنوات لتتوافق مع رؤية المملكة 2030م, ومشاركة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المنطقة ونشر ثقافة التشجير والمحافظة على الأشجار.