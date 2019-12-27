عمر خيرت يقدم أشهر مؤلفاته الموسيقية في مهرجان شتاء طنطورة

غادر الموسيقار المصري عمر خيرت مطار القاهرة الدولي متوجها إلى المملكة العربية السعودية أمس الأول الأربعاء، في إطار فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة ، لإحياء حفل موسيقي غدا الجمعة الموافق 27 ديسمبر.
وتمتد فعاليات المهرجان حتى يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 ومن مقرر أن يقام حفل على مسرح مرايام.
وسيقود الموسيقار العالمي، عمر خيرت، فرقته الكبيرة ليعزف أشهر المقطوعات التي قوبلت بتصفيق حار في نسخة العام الماضي، التي حضرها خيرت بجانب أسماء عالمية أخرى مثل: الموسيقار ياني، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، وعازف البيانو الصيني لانجلانج، وفنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون، بجانب حفل للراحلة أم كلثوم تم تقديمه عبر تقنية الهولوغرام.
ومن المقرر أن يقدم خيرت، أهم مؤلفاته الموسيقية خلال مشواره الفني ومنها: إعدام ميت، مسألة مبدأ قضية عم أحمد، اللقاء الثاني، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، عارفة، غوايش”، وغيرها من الأعمال الفنية الشهيرة له.
كما يقدم المهرجان لضيوفه عروضا موسيقية عالمية لنخبة من أبرز الفنانين العالميين، بالإضافة إلى العروض الفنية والثقافية التي تربط الثقافات الشرقية بالغربية، وهو ما يمثل امتدادا لإرث العلا التاريخي، إذ ظلت العلا ملتقي للثقافات والحضارات من مختلف بقاع الأرض على مدى التاريخ.