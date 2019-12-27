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ضبط لص بحوزته 20 بطاقة مصرفية في القصيم
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ضبط لص بحوزته 20 بطاقة مصرفية في القصيم

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      27 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات ، وتحطيم زجاجها ، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية ، والعثور على عدد عشرين بطاقةٍ مصرفيةٍ مختلفة كانت بحوزته ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

صحيفة البلاد

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