صدق أو لا تصدق .. متى تتسبب ممارسة الرياضة في تهديد صحتك!

حتى ممارسة الرياضة يجب الحذر منها في بعض الظروف التي قررها العلماء، الأمر غريب لكنه علمي تماما.

وبحسب ما نقلت شبكة سبوتنيك عن تقرير دويتش فيله، فإن خبيرا ألمانيا حذر بشدة من الجري أو ممارسة الرياضة أثناء سيطرة درجات حرارة تقل عن الصفر على الطقس.

ولفت العالم إلى أن ممارسة أي رياضة في هذا الوقت أمر غير صحي لمن لا يتمتع بلياقة بدنية كافية.

وأوضح الطبيب الألماني، أندرياس ماتسارساكيس، الخبير في شؤون الأرصاد الطبية، أنه من المحتمل أن يتسبب البرد القارس والعناصر الضارة الموجودة في الهواء في تحويل الرياضة إلى أمر غير صحي.

وأكد أندرياس، الذي يعمل أيضا رئيسا لمركز أبحاث طب الأرصاد التابع لجامعة فرايبورج، أن “ممارسة الرياضة في درجات حرارة تقل عن الصفر غير مفيد إلا لأصحاب اللياقة البدنية العالية، الذين يستطيعون التكيف جيدا مع درجات الحرارة المنخفضة”.

وأوصى الطبيب الألماني، أندرياس ماتسارساكيس، بأنه رغم أن الجسم يمكنه التكيف مع البرد، على عكس الحر.

إلا أن من يريد ممارسة الجري أو لعب كرة القدم في مساحات مفتوحة أن يرتدي ملابس تدفئه وأن يتدرب ببطء مع درجات الحرارة المنخفضة.