شاهد .. فأر داخل سمك الماكريل المعلب .. صدمة في بريطانيا!

أكبر صدمة تلقاها في حياته .. فأر داخل علبة سمك الماكريل، هذا ما وجده شاب بريطاني عندما اشتر المنتج من محل شهير في بريطانيا.

الشاب فوجئ بشيء آخر غير شرائح سمك الماكريل، موجودة داخل العلبة المعدنية، التي اشتراها من المحل، بحسب سكاي نيوز.

قال الرجل البالغ من العمر 27 عاما، إنه كان يعد وجبة من لحم سمك الماكريل المعلب، استعدادا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية

وأثناء تقليب قطع السمك في طبق كبير بعد إفراغها من العلبة، شعر بوجود كتلة تتسم بصلابة ووزن أكبر من باقي قطع السمك.

وذلك وفقا للحوار المنشور بصحيفة “Daily Mail” الإنجليزية.

عندما بدأ في البحث بالشوكة بين قطع السمك، وجد شيئا أسود اللون، ولم يصدق نفسه

عندما وجد أن تلك الكتلة السوداء هي فأر ميت، كان موجودا داخل العلبة مع قطع السمك.

شعر الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بالاشمئزاز الشديد.

خاصة أنه ظل لسنوات طويلة معتمدا على شراء نسبة كبيرة من احتياجاته الغذائية من نفس السوبر ماركت.

بما في ذلك المعلبات، ومن بينها أسماك الماكريل.

بعد اتصاله بإدارة السوبر ماركت، وإبداء الموظف الذي تلقى اتصاله أسفه الشديد لما حدث، وعده بتوصيل شكواه للإدارة.

ظل المستهلك الغاضب لمدة تزيد عن الشهر، بدون تلقي أي استجابة من إدارة السوبر ماركت.

وبعد اتصاله بهم مرات أخرى، عن طريق فيسبوك وتويتر، تلقى خطاب اعتذار بالبريد، يصاحبه كوبون خصم بقيمة 10 جنيهات إسترليني.