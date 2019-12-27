بإمكانك الحصول على إطلالة سحرية على متن”تاكسي الجمال”

العدد 22861 الجمعة 01 جمادى الأولى 1441 هـ 12/27/2019 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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