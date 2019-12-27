بإمكانك الحصول على إطلالة سحرية على متن”تاكسي الجمال”

اذا أردتِ الوصول إلى وجهتك المفضلة دون أى عطلة وفي الوقت نفسه تحصلين على إطلالة مميزة من تصفيف شعر ومكياج رائعين.. فأهلا بكِ على متن “تاكسي الجمال”.
يعد Beauty Taxi أو تاكسي الجمال صالون تجميل متنقل، يجوب شوارع موسكو المزدحمة لإيصال السيدات والفتيات إلى وجهتهن المطلوبة، وفي أثناء ذلك، يمكنهن الحصول على جميع أنواع الزينة والعناية بجمالهن من تصفيف الشعر وتقليم الأظافر وطلائها بكل الألوان وعمل مكياج كامل.
وتعتبر ناتاليا ميزنتسيفا هى صاحبة تأسيس هذه الفكرة و تنفيذها‘ إذ قالت ” بيوتي تاكسي هى عربة تشبه عربة سندريلا السحرية، تدخل فيها السيدات متعبات ومشغولات، ثم يخرجن منها في أجمل طلة ومظهر”، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة ” لا ريبوبليكا” الإيطالية.
كما أضافت ميزنتسيفا أن فكرة المشروع جاءتها عندما لاحظت كم هى متقاربة من قصة سندريلا، الفتاة المتعبة من الأعمال المنزلية، مع حياة السيدات الروسيات في بلدها، اللاتي دائما ما يقع عليهن كثير من ضغوطات الحياة والأسرة، وفي كثير من الأحيان لا يجدن وقتا لأنفسهن للاهتمام بجمالهن، فانشأت لهن “تاكسي الجمال”.
و يتحول تاكسي الجمال من سيارة كبيرة عادية من الخارج إلى صالون تجميل رائع مزود بكل الآلات والأدوات الخاصة بتجميل وزينة السيدات، من الداخل.
أما عن تكلفة جلسة العناية بالجمال في بيوتي تاكسي، فهى 2500 روبل روسي أى ما يعادل 37 يورو.
وأكدت إحدى السيدات اللاتي استخدمن خدمة “تاكسي الجمال”: قائلة ” هذه التجربة رائعة للغاية، فهى توفر لي في الوقت، خصوصا أنني سيدة مشغولة للغاية مع أطفالي الـ 3 وفي إدارة مشروعي الخاص، لذا لاأملك الوقت الكافي للعناية بنفسي، لذا هذه الخدمة تجعلني أحصل على جميع وسائل العناية بجمالي في وقت واحد، كل ذلك أثناء ذهابي لعملي أو مشاويري الخاصة”.