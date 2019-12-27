الشورى يصوت على توصيات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض ـــ البلاد

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير .

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة) للعام المالي 1439/ 1440هـ , وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والثروة المعدنية – سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.

وخلال الجلسة العادية الرابعة عشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية.

وخلال الجلسة العادية الخامسة عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438/ 1439هـ.