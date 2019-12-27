الأمير عبدالعزيز بن سعد يدشن موسم حائل 2019

حائل : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم موسم حائل 2019م بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن وصاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله مدير عام الإعلام الخارجي في الهيئة العامة للرياضة وذلك في مبنى قصر القشلة التراثي.

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي, ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كلمة أوضح فيها أنه في موسم حائل نتطلع إلى فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية وسياحية ترسم للعالم لوحه فنية ملهمة, مؤكداً أن بلادنا تزهو بنجاحاتها وفعالياتها المتنوعة مشيداً بالطاقات والكوادر الوطنية التي أصبح النجاح عنوانها والإبداع شعارها .

وأكد سموه أن مواسم السعودية بما تقدمه من فعاليات أصبحت مصدر سعادة حقيقية لكافة أطياف المجتمع بفضل ما تجده من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة ورؤية ثاقبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الذي يحرص كل الحرص على إبراز مقدرات هذه البلاد وفرص الاستثمار فيها وتمكين شبابها وشاباتها ليكونوا أساساً لبناء منطقتهم وعامل جذب بفكرهم ومشروعاتهم في صناعة فرصها المتنوعة .

وأضاف سموه ” لقد وضعنا في موسم حائل كل تركيزنا على تحقيق هذه المستهدفات التي رسمها سمو ولي العهد ونتطلع لبلوغها بجهد وعمل وتعاون المسؤولين وأهالي المنطقة” معرباً سموه عن شكره وتقديره على ما وجده من تعاون وحرص من المسؤولين في أمارة منطقة حائل وكافة الجهات الحكومية والخاصة الأمر الذي سيمنحنا أفق أوسع لمزيد من العمل والنجاح والتميز لتقديم ما يليق بهذه المنطقة وأهلها .

وقال سموه : ” إن حائل هي عراقة الماضي وواجهة المستقبل نتطلع من خلال موسمها إلى صناعة وجهه جديدة لأرض الأصالة ومعالم التراث وحكاية التاريخ فأهلاً بكم في موسم حائل مهد الكرم ومنبع الأصالة والعراقة والتاريخ ” .

بعد ذلك أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل انطلاق موسم حائل 2019م .

إثر ذلك ألقى سموه كلمة رفع خلالها باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – على الدعم السخي للمناشط والفعاليات المتنوعة التي تقام في المنطقة, مشيراً إلى أن النجاح يسجل للوطن وللمنطقة ولكافة الشركاء.

وقال سموه : ” إن مملكتنا الغالية تنطلق نحو الأفاق بكل قدراتها وطاقاتها بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن هذا الوطن يفتخر بجميع ثوابته ومقدراته وطاقاته ” سائلاً الله التوفيق للقائمين على موسم حائل ولهذه المنطقة التقدم والازدهار في ظل دعم حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – متمنياً للجميع قضاء أوقات سعيدة في المنطقة خلال فعاليات موسم حائل .

ثم قدم سمو أمير منطقة حائل هدية تذكارية لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

بعد ذلك انطلقت الألعاب النارية .

وفي ختام الحفل شارك سمو أمير منطقة حائل في العرضة السعودية .

حضر الحفل عدد من المسؤولين في المنطقة .