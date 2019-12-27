إصابة 11 بينهم 6 أطفال في حريق بمكة

جدة- ياسر بن يوسف

نجح الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم (الجمعة) في اخلاء بناية بحي الشوقية بعد نشوب حريق بالدور الثاني نتج عنه عدد من الإصابات نقل البعض منها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ، ان فرق الإنقاذ التابعة لمدني العاصمة المقدسة تمكن من اقتحام مبنى من ثلاثة ادوار بعد ان حالت سحب الدخان والسنة اللهب بين قاطنيه من نساء ورجال وأطفال من الخروج لمناطق آمنه .

وأشار “ ان الحريق نشب في اثاث صالة بمدخل شقة بالدور الثاني مكونه من خمس غرف تسللت سحب الدخان للأدوار العلوية من البناية ، في وقت حالت السنة النار وسحب الدخان المشتعلة في صالة بمدخل الشقة بين قاطنيها من الأطفال والنساء من الخروج لتعلوا صرخات طلب النجاة في أصداء البناية .

وتابع “ مع وصول فرق الإطفاء والإنقاذ والفرق المساندة لموقع الحادث اقتحمت فرق الإنقاذ البناية لتباشر عمليات الإنقاذ من ثلاث محاور رئيسية استخدمت فيها السلالم المزدوجة والمتحرك وسيارة السلالم والسلالم الداخلية للبناية وعمدت فرق الإنقاذ على الإخلاء الجانبي للبناية عن طريق النوافذ الجانبية بعد ازالت شبك الحديد لتفادي تفاقم الإصابات بحالات الاختناق والتعرض لألسنة اللهب ، لتتمكن بفضل الله من اخلاء ٤٠ شخص بينهم نساء وأطفال لمنطقتين آمنه “ الأولى” ( خراج البناية للحالات الحرجة ، والمنطقة “الثانية” سطح المبنى للحالات المستقرة ) .

وأضاف “ نتج عن الحادث عدد من الإصابات بالاختناق تلقى ثلاث منهم العلاج في موقع الحادث فيما تم نقل ( ١١ ) حالة عن طريق فرق الهلال الأحمر للمستشفى بينهم ( ٦ ) أطفال تلقى ثلاثة منهم العلاج وسمح لهم بالخروج بعد استقرار حالتهم الصحية، فيما لازال البقية يتلقون العلاج بعد اصابتهم بحالات اختناق بينهم حالة امرأة حرجة .

وبين “ ان فرق الإطفاء مزامنة مع عمليات الإنقاذ تمكنت من الوصول لمنطقة الحريق وإخماده والعمل على تهوية أروقة البناية من الأدخنة بعد تأثرها بالترسبات الكربونية الناجمة عن الحريق .

وأكد” ان أعمال التحقيق في الحادث مستمرة بعد استدعاء الأدلة الجنائية وخبير الحرائق للمشاركة في أعمال التحقيق