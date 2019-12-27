إحباط تهريب 1.5 طن حشيش بالمناطق الجنوبية

تمكن حرس الحدود خلال شهر ربيع الثاني من عام 1441هـ من إحباط محاولات تهريب ما يقارب طناً ونصف الطن من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أنه تم إحباط تهريب ما مجموعه (1326) ألف وثلاثمائة وستة وعشرون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (79) تسعة وسبعون شخصاً، بينهم (54) أربعة وخمسون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (16) ستة عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و(5) خمسة متهمين من الجنسية الصومالية، و (4) أربعة متهمين سعوديين ، وذلك بعد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة وضبط المواد المخدرة بحوزتهم .