أكثر من 2 مليون معتمر يصلون المملكة

البلاد : ياسر بن يوسف

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2,371,441 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 29 من ربيع الثاني من العام الجاري.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,031,213 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,559,764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي والذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,938,991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91,443 معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

وكان أكثر الجنسيات قدوما : باكستان 495,270 ، تليها إندونيسيا 443,879، وثالثا جاءت الهند 262,887، ثم ماليزيا 116,335، ومصر خامسا بـ 104,820 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80,238، تركيا 78,512، بنجلاديش 73,142 ،الإمارات 46,370، الأردن 32,011 معتمراً.