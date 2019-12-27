أحمد عز يطير بالبساط السحري في موسم الرياض

انطلقت أول عروض المسرحية الاستعراضية “علاء الدين” الذي يقوم بدور البطولة بها الفنان المصري أحمد عز على مسرح الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه.
وشهدت الليلة الأولى للعرض المسرحي إقبالا جماهيريا كبيرا، وقابل الحضور العرض بحماس شديد خصوصا في مشهد “البساط السحري” الذي نفذه المخرج مجدي الهواري بحرفية شديدة إذ طار البساط في أجواء المسرح حاملا الفنان أحمد عز والفنانة تارا عماد فوق الجمهور.
ومن المقرر أن تنتهي عروض المسرحية في 28 ديسمبر الجاري، وهى من بطولة هشام إسماعيل وإسلام إبراهيم ومحمد جمعة وسامي مغاوري ومحمد ثروت، بالإضافة إلى أحمد وتارا عماد.
وقد قال الفنان أحمد عز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالعمل المسرحي ” أن مسرحية علاء الدين ليست خاصة بأحمد عز ولكنها ملك كل صناعها وإن الفنانين العرب قادرون على تقديم أعمال رائعة لا تقل في جودتها عما يقدمه الخواجات”.