هروب تتزين للفعاليات الشتوية

هروب ـ البلاد

تنطلق فعاليات محافظة هروب الشتوية «هروب سحر الجنوب2 » الـخميس القادم، وذلك بمجمع حدائق البلدية بالمحافظة.

وأوضح محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة أن الفعاليات التي تستمر 14 يوما، تحفل بعدد من البرامج الترفيهية والفنية والألعاب التفاعلية والرياضية والمسارات السياحية، إلى جانب معرض فني وأركان للأسر المنتجة ومعروضات تراثية وألعاب شعبية وخيمة تسوق.

وأكد بن لبدة جاهزية محافظة هروب لاستضافة بطولة الاتحاد السعودي للفروسية والتي تقام لأول مره على مستوى منطقة جازان بعد موافقة الاتحاد السعودي على إقامة البطولة ضمن فعاليات “هروب سحر الجنوب”.

وأضاف أن محافظة هروب تسعى لإنشاء بيئة سياحية جاذبة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال استغلال المقومات السياحية التي تتميز بها المحافظة والوصول من خلال النسخة الثانية للفعاليات الشتوية التي تنظمها محافظة هروب وتستهدف 100 ألف زائر للمحافظة.