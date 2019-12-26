تدشين مؤشر تمكين المستهلك

الرياض- البلاد

دشنت جمعية حماية المستهلك امس في الرياض، المؤشر السعودي لتمكين المستهلك , بحضور عدد من المختصين والمهتمين. وأوضحت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني خلال التدشين أن الجمعية تبنت فكرة مشروع المؤشر السعودي لتمكين المستهلك وتم تشكيل فريق عمل يقوم بدراسة وتحليل التجارب الدولية الناجحه في مؤشرات تمكين المستهلك، ودراسة الاحتياج الوطني وتم الاتفاق على إجراء مسح شامل يستهدف جميع المستهلكين في جميع مناطق المملكة.

وأضافت أن نتائج الدورة الأولى للمؤشر السعودي لتمكين المستهلك أظهرت أن منطقتي الشرقية، والباحة حققتا أعلى نسبة تمكين بالمؤشر، مبينة أن الفئة العمرية التي حققت أعلى تمكين للمستهلك هي من 31 إلى 40 سنة فيما حققت ربات المنازل أدنى نسبة في مؤشر التمكين.

من جانبه أوضح رئيس فريق عمل المؤشر الدكتور عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن تبني الجمعية لفكرة المؤشر الوطني يؤكد اهتمام الجمعية بتمكين المستهلك بالمملكة عبر عدة مبادرات ومنها إطلاق المؤشر الذي سوف يساعد على مزيد من الاستهداف وتحسين البرامج التوعوية.