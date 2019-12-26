تخريج 46 قياديا وقيادية من القطاع الخاص

الرياض : واس

احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في مقره بالرياض اليوم, بتخريج 46 قيادياً وقيادية من القطاع الخاص يمثلون ثاني دفعات أكاديمية هدف للقيادة, بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني وعدد من قيادات ومنسوبي الصندوق والقطاع الخاص.

وفي مستهل الحفل، ألقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية كلمة بارك فيها للجميع اجتيازهم البرنامج الذي يؤهل لتولي المناصب القيادية في منشآت القطاع الخاص ليسهموا مع زملائهم من القيادات الوطنية في خدمة منشآتهم ونموها وتطورها وتميزها؛ وأن يكونوا داعمين لبرامج التوطين التي تعمل عليها الدولة لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية وتحفيزهم للاستقرار والتطور والإنتاج”.

من جهته أوضح مدير أكاديمية “هدف” للقيادة سعود العمير, أن رحلة التعلم امتدت 12 أسبوعاً حافلة بالتعلم والتحدي والمتعة والعطاء والرغبة الجادة في تعظيم الأثر من هذه المرحلة التطويرية, مبينا أن الرحلة بدأت في الأول من سبتمبر، بانطلاقة المرحلة الأولى للمجموعة الأولى من البرنامج بمشاركة 30 قائداً وقائدة يدفعهم شغف التعلم والأخذ بمنشأتهم ووطنهم إلى القمة من خلال قادة متمكنين وملهمين.

وأفاد العمير, أن متوسط ساعات التعلم لمجموعات البرنامج بلغ 392 ساعة من التدريب والبحث وجمع وتحليل البيانات والاجتماعات واللقاءات مع المرشدين والميسرين واللقاءات الإلكترونية ومناقشة المشاريع.

وفي نهاية الحفل، سلم المدير الخريجين والخريجات شهادات التخرج، كما كرم القائمين والمرشدين على برنامج أكاديمية هدف للقيادة.

مما يذكر أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وحول شروط الالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين.

وسيطلق من بداية 2020 البرنامج باللغة العربية، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط: https://hrdfacademy.sa/.