الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

بغداد : متابعات

وضع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب.

كما اعتذر عن تكليف مرشح “كتلة البناء” بالمجلس أسعد العيداني لتشكيل الحكومة القادمة.

وكتب في رسالة لمجلس النواب، تضمنت الاعتذار عن ترشيح العيداني :”من منطلق حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي … أعتذر عن تكليف العيداني مرشحا عن كتلة البناء”.

وأرجع هذا إلى وجود “مخاطبات عديدة وصلت إلى رئاسة الجمهورية بشأن الكتلة النيابة الأكثر عددا يناقض بعضها بعضا”.

وكتب في الرسالة :”أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا … فيقينا لا خير يُرتجي في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس وضامنا لحقوقهم”.

وشدد على ضرورة أن يكون “الحراك السياسي والبرلماني معبرا دائما عن الإرادة الشعبية العامة وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين”.