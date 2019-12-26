أمير مكة بالنيابة يستعرض مجالات المبادرة الوطنية “إجادة”

جدة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , في مقر الإمارة بجدة اليوم ، إجتماعاً لإستعراض مجالات المبادرة الوطنية “إجادة” التي تنفذها أمانة محافظة جدة , لتحسين رضا المستفيدين , وتعزّيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت التجارية، والحد من الممارسات الخاطئة .

وتناول الاجتماع الذي حضره معالي أمين محافظة جدة , صالح التركي , والرئيس التنفيذي لشركة علم عبدالرحمن الجضعي، أهداف المبارة والتي تتضمن توفر بيئة صحية ومهنية ذات جودة عالية ترتقي بالخدمات المقدمة وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية التي ستساهم في تحسين جودة الحياة تحقيقاً لإستراتيجية رؤية المملكة 2030.

كما تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، وتطوير وتحسين آليات الرقابة والتفتيش، إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات إلتزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالإشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة التجارية.