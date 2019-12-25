هذه مخاطر تناول الحلويات مساءاً

يعاني بعض الأشخاص من شراهة في أكل الحلويات والسكريات ،ما يؤدي لاصابتهم بامراض عديدة خاصة مرض السكر ،ولكن يتسبب تناول السكريات في المساء قبل النوم بأمراض اخرى تعرف إليها …

– يؤدى تناول السكريات قبل النوم بكثرة إلى زيادة دهون البطن التى تزيد من الوزن بشكل غير متوقع فى فترة قصيرة، كما تسبب العديد من مشاكل المعدة مثل القولون، والغازات، وعوامل التخمة.

– وأكدت بعض الدراسات أيضًا أن تناول السكريات قبل النوم بفترة قليلة يؤدى إلى أرتفاع السكر فى الدم بشكل خطير، مما يزيد من خطورة الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية التى تؤدى إلى الأصابة بالموت.

– أشارت بعض الأبحاث أن تناول السكريات قبل النوم يؤثر على النوم بشكل سلبى، والدهون المشبعة تؤدى إلى انخفاض النوم العميق، ويحتاج الجسم إلى أستهلاك المزيد من السكر بشكل خطير.