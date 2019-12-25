منزل وشجرتان بأصغر جزيرة في العالم

واشنطن ـ وكالات

تطفو على سطح المياه بين الولايات المتحدة وكندا أصغر جزيرة مأهولة في العالم، إذ تملكها عائلة منذ خمسينيات القرن الماضي، وتتكون من منزل وحيد تحيط به شجرتان، وقد تحولت الجزيرة إلى مزار للسياح.

وتقع الجزيرة التي أطلق عليها أصحابها “جزيرة الغرفة الواحدة فقط”، ضمن أرخبيل مكون من نحو ألف جزيرة صغيرة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”.

وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 3300 قدم مربع (310 أمتار مربعة)، مما يجعلها أصغر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم.واشترت الجزيرة عائلة سيزلاند في خمسينيات القرن الماضي، باعتبارها ملاذا مريحا، لكن ساكنيها لم يتوقعوا أبدا أن تصبح مصدر جذب سياحياً معترفاً به دوليا.