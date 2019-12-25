شمع العسل وأهميته في مواجهة برد الشتاء .. طبيب يعالجك في ثواني!

شمع عسل النحل، هل تسمع عن أهميته الصحية؟ .. لابد أنك تعلم منافع العسل لكن شمعه أيضا له أهمية قصوى.

وفقا لسكاي نيوز، فإن شمع العسل يحتوي على فوائد صحية كبيرة خاصة في علاج التهاب الجيوب الأنفية التي يعاني منها الكثيرون.

ويعالج الشمع أعراض الجيوب الأنفية خلال يوم واحد، من خلال مضغه لمدة 15 دقيقة كل 6 ساعات.

وبحسب الأطباء فإن الصمغ كفيل بإزالة أعراض المرض من أول يوم.

ويتفتح الأنف ويزول الألم ويعود النشاط للجسم وتصبح الجيوب الأنفية طبيعية.

كما نقلت صحيفة الوطن المصرية عن خبير نباتات أن شمع العسل يعالج حساسية الأنف الموسمية التي يطلق عليها “حمى القش”.

وأشار إلى أن مضغ الشمع يجفف العيون الدامعة في 3 دقائق، والأنف المزكوم خلال 3 دقائق ورشح الأنف في 5 دقائق.

كما يعالج “شرقة الحلق” في 5 دقائق، ويستخدم الشمع من 3 إلى 5 مرات يوميا.